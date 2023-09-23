شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تشهد حركة سياحية غير مسبوقة فى زيارات المعابد وتستعد للموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنطلق محافظة الأقصر فى الموسم السياحى الشتوى الذى ينطلق مع مطلع شهر أكتوبر من كل عام وتزداد حركة السياحة تدريجياً حتى تصل ذروتها مع دخول الشتاء فى الشهور الأولى من كل عام، وتنتظر المحافظة هذا العام الموسم السياحى الشتوى الأهم منذ سنوات طويلة، حيث يتوقع الخبراء فى القطاع السياحى أن تصل نسب الإشغال السياحى بالفنادق من 90% وحتى 100% فى بعض الفنادق الثابتة والعائمة، حيث يتهافت سياح العالم على حجز رحلاتهم فى أيام الشتاء بالمدينة الأهم فى العالم بالفصل البارد حول العالم.

وفى هذا الصدد يقول الخبير السياحى أسامة عبد الغنى مدير إحدى شركات السياحة بالأقصر، إنه من المتوقع أن يكون الموسم السياحى الشتوى هذا العام الأفضل فى تاريخ السياحة بالأقصر من التسعينات، وذلك بفضل ومجهودات الحكومة ووزارة السياحة والآثار فى التحرك بخطوات جدية بسلسلة دعم ضخم للعاملين بالقطاع السياحى لإنجاح الموسم الجديد، وهو ما ظهر جلياً فى الموسم الصيفى الذى ارتفعت به أعداد زيارات السائحين بصورة تليق بمدينة الآثار الأولى فى العالم.

ويضيف أسامة عبد الغنى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه توجد حالياً لدى غالبية الشركات السياحية فى الأقصر والفنادق حجوزات من غالبية دول العالم، وذلك على الفنادق الثابتة والعائمة قبل دخول الموسم السياحى الجديد، والتى من المقرر أن تتخطى أرقام السنوات الماضية بصورة كبيرة وتزيد باكثر من 20% عن الأعوام الماضية، حيث أنه يجرى حالياً تجهيز كافة المتطلبات لخدمة الأفواج السياحية بصورة مميزة خلال تواجدهم بالأقصر، مشدداً على أن

الأقصر تتصدر الحجوزات للموسم الشتوى مع زيادة إقبال السائحين من حول العالم على البحث عن سياحة التدفئة كما تم فى العام الماضية، حيث تعتبر الأقصر وأسوان أنسب تلك المدن لاستقبال السياح من الدول الأوروبية المختلفة.

فيما صرح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، أنه يجرى الاستعداد على قدم وساق فى كافة المناطق التى تخدم الأفواج السياحية خلال الموسم الجديد، وتم التعاون مع مسئولى وزارة السياحة والآثار، وتم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة الصحية ومستوى جودة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى الإستمرار فى أعمال إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظة وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة (HC)، كما تم التأكيد على استمرار الوزارة فى تقنين أوضاع الذهبيات النيلية وضمها تحت إشراف الوزارة.