شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين معارض "أهلا مدارس" فى محافظة الجيزة.. أكبرها بشارع فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه يوم 30 سبتمبر الجاري، انطلقت معارض "أهلا مدارس" على مستوى محافظات الجمهورية لتوفير المستلزمات الدراسية والسلع والمواد الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل لـ30%.

ولتغطية كافة المناطق وضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المنتفعين وبصورة ميسرة، تشهد محافظة الجيزة إقامة 5 معارض لـ"أهلا مدارس"، في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة هي العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، و6 أكتوبر، وفيصل.

افتتحت المحافظة، الأحد الماضي، معرض "أهلا مدارس" الأكبر على مستوى المحافظة، والكائن في منطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، حيث تبلغ مساحته نحو 2000م2، ويشارك به 60 عارضاً، بواقع 7 أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، و13 لمنتجات غذائية أخرى، و7 أجنحة للحقائب المدرسية، و6 أجنحة للأحذية، و12 جناحاً للملابس، و14 جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية، وجناح واحد للكتب المدرسية الخارجية.

ومن المقرر افتتاح الـ4 معارض الأخرى خلال أيام، حيث يقام معرض مول أكتوبر على مساحة 1000 م2، ويقام معرض العمرانية نهاية شارع مستشفى الصدر على مساحة 600م2، ومعرض إمبابة في أرض المطار على مساحة 600م2، ومعرض مركز ومدينة البدرشين بشارع بورسعيد على مساحة 600م2.

وتضم المعارض العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.