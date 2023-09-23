"مشروعك" بالبحيرة: منح 3 مليارات جنيه قروضا للشباب لتمويل 33 ألف مشروع

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القاهرة - سامية سيد - "تعالى بفكرة وارجع بمشروع".. يمكن لهذا الشعار البسيط أن يلخص رؤية الدولة فى إطلاقها لبرنامج المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" الذى يهدف لتحفيز الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر.

وتستهدف مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" المساهمة فى مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وكذلك زيادة النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت محافظة البحيرة إقبالا كبيرا من الشباب لتقديم أوراقهم للحصول على قروض ميسرة لإقامة مشروعاتهم الصغيرة وبدء حياتهم العملية من خلال مبادرة" مشروعك" التى تمنح قروض مالية ميسرة تبدأ من 25 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه.

وبلغ حجم القروض برنامج مشروعك الممنوحة للشباب بمحافظة بالبحيرة 3 مليارات و200 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الان وذلك لتمويل 33 ألف مشروع صغير ومتوسط لتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل للشباب بمدن ومراكز المحافظة المختلفة.

وتنوعت المشروعات التى ساهم فى تمويلها المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" لشباب محافظة البحيرة ما بين التجارى والصناعي والزراعى والخدمى.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اهتمام الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج "مشروعك" لما له من دور محوري فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات.

وأضافت أن مبادرة "مشروعك" تأتى تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 التى تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

ووجهت نائب محافظ البحيرة الجهات التنفيذية بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين من الشباب مع الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروعات متمثلة في دراسات الجدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها البرنامج .

فيما أكد أكرم مكرم المدير التنفيذي لبرنامج "مشروعك" بالبحيرة، أن هذه المبادرة الحكومية تعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن إجمالي حجم القروض الممنوحة خلال شهر يوليو الماضى من خلال برنامج "مشروعك " بلغ 7 مليون و281 الف جنيه وذلك لتمويل 29 مشروعاً استثماريا متنوعاً للمساهمة فى توفير ما يقرب من 100 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وعن الإجراءات اللازمة لمنح قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعاتهم قال المدير التنفيذى لبرنامج مشروعك ان اجراءات منح الشباب التمويل اللازم ميسرة للغاية وتبدأ من قيام الشاب الطالب للخدمة بالتقدم بطلب خاص بديوان محافظة البحيرة بمدينة دمنهور لمنحه قرض شخصى لإقامة مشروعه مشفوعا بالمستندات الخاصة الدالة على جديته، مضيفا ان إدارة برنامج مشروعك يقدم الدعم الفنى والاستشارات اللازمة ودراسات الجدوى لاقامة المشروعات الصغيرة للشباب

وأوضح اكرم مكرم المدير التنفيذى لبرنامج مشروعك بالبحيرة انه يتم منح التمويل اللازم لاقامة مشروعات الشباب بعد استيفاء الإجراءات القانونية بداية من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5 ٪ متناقصة للمشروعات الصناعية و 7 ٪ للمشروعات التجارية و 12.25٪ متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية وذلك وفقاً لسياسات البنوك الائتمانية.