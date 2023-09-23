شكرا لقرائتكم خبر عن 83% من القراء يؤيدون تفعيل الإجراءات الوقائية بالمدارس استعدادا للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تفعيل الإجراءات الوقائية بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد؟، أيد غالبية القراء تفعيل الإجراءات الوقائية بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد. وأيد 83% من القراء تفعيل الإجراءات الوقائية بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد، بينما عارض 17% من القراء موضوع الاستطلاع.

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