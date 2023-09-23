ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، فيما انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي.

ويعاني سوق مواد البناء ركودا كبيرا بحركتي البيع والشراء، الأمر الذي دفع المصنعون لتثبيت أسعار الحديد والأسمنت لعدة أشهر دون تغيير، أو تحريكها في نطاق ضيق.

ويرصد الخليج 365 أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35422 جنيها، بزيادة 318 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36312 جنيها، بارتفاع 267 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1965 جنيها، بانخفاض 48 جنيها.