البصل بـ28 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "الخليج 365" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

- الطماطم بـ 25.5 جنيه.

- البطاطس بـ 14.5 جنيه.

- البصل الأبيض بـ 28 جنيها.

- البصل الأحمر بـ 28 جنيها.

- الكوسة بـ 17 جنيها.

- الجزر بـ 32 جنيها.

- الخيار بـ 13.5 جنيه.

- الباذنجان الرومي بـ6 جنيهات.

- الفلفل الرومي بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.

‏- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.

- الفلفل الألوان بـ 22.5جنيه.

- البامية بـ 50 جنيها.

- الليمون بـ 28.5 جنيه.

- الجوافة بـ 27 جنيها.

- التفاح الأحمر الإيطالي بـ 30 جنيها.

- الموز البلدي بـ 15 جنيها.​