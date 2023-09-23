برلماني: محطات الطاقة الشمسية بقرى "حياة كريمة" تسهم في مواجهة انقطاع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة للتوسع في توليد الطاقة الشمسية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإضاءة المباني الحكومية والشوارع بها فضلا عن اللمبات والكشافات الموفرة للطاقة.

وأكد "خضراوي" في بيان السبت، أن نجاح الحكومة في تحقيق هذا الهدف يحقق العديد من المكاسب في مقدمتها الإسهام الحقيقي في القضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء خلال السنوات القادمة.

وقال إن هذه الخطة سيكون لها دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتزامًا بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتأهيل القرى المصرية لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية والتحوّل الحقيقى إلى الاقتصاد الأخضر والذي يعد أحد أبرز أهداف المُبادرة الرئاسية والتي تطبق معايير المباني الخضراء والطاقة الشمسية في تنفيذ مشروعاتها تزامنا مع جهود الحكومة المصرية في التكيف مع المناخ مطالبا الحكومة بالإسراع في تنفيذ مثل هذه المشروعات الاستراتيجية والمهمة.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نجحت في تغيير وجه الحياة في الكثير من القرى المصرية خلال الأعوام الماضية من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية استهدفت تقديم خدمات لائقة للمواطنين في مختلف القطاعات بأسلوب حضاري، مؤكدا أن هذه المبادرة نجحت في تحويل القرى والريف المصري إلى مناطق اقتصادية وإنتاجية بها العديد من المشروعات الصناعية والزراعية بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمالة لشباب القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية وخاصة صعيد مصر.