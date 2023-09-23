التموين تعلن عن وظائف جديدة.. ننشر الشروط والتخصصات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة للوزارة عن فتح باب التقديم لشغل بعض الوظائف الشاغرة بصوامعها، نظام العقد المؤقت وبنظام المكافأة الشاملة لسد حاجة العمل عند الاحتياج، وذلك بالصوامع التابعة للشركة في محافظات "القليوبية - الشرقية - الدقهلية - المنوفية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسماعيلية - الإسكندرية - مطروح - السويس".

وتضمن الوظائف المطلوبة مهندس كهرباء، حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية بتقدير جيد جدا، ومهندس ميكانيكا، بكالوريوس هندسة ميكانيكية بتقدير جيد جدا، وفني كهرباء حاصل على دبلوم صنايع كهرباء، وفني ميكانيكا حاصل على دبلوم صنايع، وأخصائي زراعي حاصل على بكالوريوس زراعة، وفني زراعي حاصل على دبلوم زراعة، وأمين عهدة قمح حاصل على دبلوم متوسط، ووزان حاصل على دبلوم متوسط ، وأن يكون لديه رخصة سارية.

ويتم تقديم الطلبات على موقع الشركة الرسمي في الفترة من 20 سبتمبر وحتى يوم 15 أكتوبر القادم.

ومن شروط التقدم للوظيفة ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في يناير 2024 وأن يكون من أبناء المحافظات المذكورة واجتياز الاختبارات الخاصة بكل وظيفة.