الهيئة القومية لسلامة الغذاء توفد مجموعة من مفتشيها لزيارة المركزي لمتبقيات المبيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل أن الوفد تفقد أقسام المعمل المختلفة وتم إستعراض ما يقوم به المعمل من تحليل للعينات الواردة من هيئة سلامة الغذاء والجهات الأخرى والعملاء مع إستعراض دور كل قسم بالمعمل في الكشف عن الملوثات التي يقوم بقياسها وعدد الإختبارات المعتمدة بكل قسم لخدمة الصادرات المصرية والواردات والأسواق المحلية وتحقيق متطلبات هيئة سلامة الغذاء لإحكام الرقابة على هذه الأسواق.

وأوضحت «عبداللاه»، اليوم السبت ،أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات هو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والحاصل على شهادة الإعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS . ـ والإيجاك وكذا هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA لنفس المواصفة لتوكيد جودة المعمل في كافة خدماته مشيرة إلي أن كل ذلك يجعل المعمل هو أحد أهم المعامل المعتمدة في مصر والشرق الأوسط والقارة الأفريقية. كما أوضحت أن المعمل يضم هذا المعمل أحدث الأجهزة التي تستخدم في أفضل المعامل العالمية كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية. وأشارت «عبداللاه»، إلى أن أهم ما يتميز به المعمل دوره الهام على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وقيامه بدوره الفعال عن طريق تحليل بعض الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية ذات أصل نباتي وحيواني وعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، الحجر الزراعي والحجر البيطري.

وأشارت «عبداللاه»، إلي دور المعمل في التوسع في التقنيات المتطورة للمشاركة في منظومة الرقابة على الصادرات المصرية مما يزيد من الثقة في المنتجات الزراعية المصرية، مشيرة إلي أن هذه المهام تأتي في إطار قيام وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية وشددت مدير معمل متبقيات المبيدات علي أهمية مواكبة المستجدات الخاصة بسلامة المنتجات الزراعية المعدة للإنتاج المحلي والمعدة للتصدير وخلوها من متبقيات المبيدات وبالتالي صحة المستهلك المصري.