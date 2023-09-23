زوجها وراء الجريمة.. الداخلية تكشف تفاصيل ملابسات مقتل سيدة وشقيقها بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ملابسات واقعة مقتل سيدة وإصابة شقيقها، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها كل من ربة منزل "متوفاة" وشقيقها "مصاب" - مقيمين بدائرة المركز إثر إصابتهما برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.

بالانتقال وسؤال والدي المجني عليهما قرر إبلاغه من الأهالي بقيام زوج نجلته المذكورة مقيم بدائرة المركز بإضرام النيران بمحل ملابس خاص بنجلته لخلافات زوجية بينهما، ولدى توجه المجني عليهما إلى المحل المُشار إليه قام بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاههما من بندقية خرطوش فأحدث إصابتهما التي أودت بحياة نجلته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وكذا السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.