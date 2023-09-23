قرار قضائي بشأن محاكمة 111 متهمًا في قضية "طلائع حسم ولواء الثورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم السبت، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في قضية طلائع حسم ولواء الثورة، لجلسة اليوم الأول من دور أكتوبر المقبل لحضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية سامح شعبان.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في قضية طلائع حسم الإرهابية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، لمحاكمتهم في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية.