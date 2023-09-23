قرار قضائي جديد بشأن دعاوى استبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي - محامي ومرشح على منصب رئيس نادي الزمالك - والتي طالب فيها باستبعاد كل من حسين أحمد لبيب - مرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك - لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم علية بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية رقم 170 لسنة 2014 جنايات الجيزة، لجلسة الأول من أكتوبر المقبل.

حملت الدعاوى أرقام 77/77165، 7778372، 77/78372.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم كل من مروة البروجي ونجلاء ناجي وأحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف، على منصب العضوية فوق السن، وجاء آخر المتقدمين وهو محمد خالد الصادق، الذي ترشح على منصب العضوية تحت السن.

ووصل عدد المرشحين لتلقى طلبات الترشح في انتخابات الزمالك إلى 13 مرشحا.

ويتولى إدارة نادي الزمالك حاليًا لجنة مكلفة مكونة من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للنادي، ومعه أحمد فؤاد الوطن مدير مالي وأيمن شعراوي مدير نشاط رياضي بناء علي تكليف من الجهة الإدارية.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.