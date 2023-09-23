بعد 24 واقعة.. سقوط عصابة النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن ببني سويف، من ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص تخصصوا في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أفادت قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة ببا بمديرية أمن بني سويف بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن بيع هواتف محمولة بالتقسيط وبأسعار مخفضة، واستقطاب العديد من المواطنين راغبي شراء الهواتف، والتحصيل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 4 هواتف محمولة - 8 شرائح لهواتف المحمول- مبلغ مالي - كمية من مخدري "الهيروين - الآيس"، وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود (2 محفظة إلكترونية بهما رصيد مالي كما تبين إدارتهم لـ 10 حسابات على موقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب" المستخدمين في ارتكاب جرائمهم.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم 24 واقعة نصب بذات الأسلوب، لتحقيق مكاسب مالية وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.