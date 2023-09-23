شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان المستشار معتز خفاجى لمقابر العائلة فى البساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان المستشار معتز خفاجي لمقابر العائلة بالبساتين لمواراة جثمانه مثواه الأخير، وسط حضور العديد من أهله وأصدقائه ورؤساء محاكم الاستئناف والجنايات.

وسادت حالة من الحزن علي أقارب وأصدقاء المستشار الراحل، أثناء دفن الجثمان.

حضر مراسم صلاة الجنازة عدد من رجال القضاة وأبرزهم المستشار محمد شيرين فهمي رئيس جنايات أمن الدولة السابق، والمستشار حسن السايس رئيس محكمة الجنايات، كما حضر صلاة الجنازة رئيس محكمة الإستئناف ورؤساء محاكم الجنايات.

وتوفي المستشار معتز خفاجي عن عمر يناهز الـ 72 عاما، وحكم المستشار معتز خفاجي في العديد من قضايا الإرهاب ولعل أبرزها، نظر قضية أحداث البحر الأعظم، وخلية داعش الصعيد وأحداث عنف المقطم،ومحاكمة حبارة بقضية أجناد مصر ومحاكمة المتهمين بقضية النهضة.