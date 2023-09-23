شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لمواجهة السحابة السوداء.. رئيس جهاز البيئة يتفقد حصاد الأرز فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، صباح اليوم السبت، محافظات الوجه البحرى ، وعلى رأسها محافظة الشرقية ، بمرافقة عصام عامر رئيس قطاع شؤون الفروع والدكتور مجدى الحصرى مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، وذلك استعدادا لمواجهة وزارة البيئة لنوبات تلوث الهواء الحادة موسم 2023 والمسماة إعلاميا "السحابة السوداء" وفى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وتضمنت الجولة المرور على مركز بلبيس، ومركز أبوحماد التابعين لمحافظة الشرقية، وتفقد الأجواء ونسب حصاد محصول الأرز، وخلال الجولة تبين عدم وجود أى حرائق للمخلفات الزراعية ، والذى تم تجميع حوالى 500 طن قش أرز بواسطة المعدات الزراعية المملوكة لوزارة البيئة فى مركز أبو حماد ، حيث يتم تأجيرها بسعر رمزى دعما من وزارة البيئة ، والتى توجد بمحطات ميكنة أبوحماد وديرب نجم وههيا وكفرصقر.

وأسفرت الجولة عن عدم وجود أى حرائق ورصد مدى تغير التعامل مع المخلفات الزراعية من حرق طوال سنوات، وما ينجم عنه من آثار على نوعية البيئة وصحة الإنسان، إلى إدراك كبير بأهمية وقيمة المخلفات الزراعية والاستثمار فيه، ووجود سوق عمل يستوعب عدد كبير من الأيدى العاملة والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان المصرى، وان كل هذا أتى بجهود دامت لسنوات عدة لوزارة البيئة، من تقديم دعم مادى ومعدات زراعية وجهود مبذولة ومرور وتفتيش دورى، بالتنسيق والتعاون مع وزارات أخرى كالزراعة والتنمية المحلية والداخلية.

من الجدير بالذكر أن جملة المساحة المنزرعة من محصول الأرز بمحافظة الشرقية لعام 2023 بلغت 298.622 ألف فدان، وأن نسبة الحصاد فى المحافظة بلغت 8% من جملة المنزرع.