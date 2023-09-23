شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. مؤتمر لإطلاق تفاصيل النسخة المصرية لماراثون الرمال العالمى بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأربعاء المقبل، بأحد فنادق القاهرة فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق ماراثون الرمال الدولي 2023 بالفيوم، بمشاركة دولية واسعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ مسابقات ماراثون الرمال في مصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار، ومن المتوقع حضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لفاعليات المؤتمر الصحفى عقب عودتها من اسبوع المناخ بنيويورك، بحضور ممثلا عن السفارة الفرنسية بالقاهرة، وأيمن حقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري.
واضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن مارثون الرمال بمحمية وادى الريان، يهدف الى الترويج بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية فى مصر و يستهدف أيضا تحقيق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسياحة البيئية فى مصر، و سيتم إذاعته عبر القنوات التلفزيونية العالمية، ومنصات البث الرقمى، كما يتوقع أن يحضر ماراثون الرمال بوادى الريان حوالى 300 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى من مارثون الرمال بمحمية وادى الريان بمصر، و ستتم إقامته تحت رعاية عدد من الوزارات.
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