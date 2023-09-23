شكرا لقرائتكم خبر عن الصرف الصحى بالقاهرة: مكافأة مالية للإخطار عن حالات التعدى على الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس عادل حسن، صرف مكافأة مالية قدرها ألف جنيهاً للإخطار عن حالات التعدى على شبكات الصرف الصحى.

وأوضح المهندس عادل حسن، أنه نظراً لانتشار ظاهرة تنفيذ الوصلات الخلسة وقيام البعض من مالكي العقارات بتوصيل عقاراتهم خلسة على الشبكة العامة للصرف الصحي دون الحصول على تصريح، الأمر الذى استدعى بالضرورة التنويه عن تلك الظاهرة.

وأشار رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن تلك الظاهرة تعرض ممتلكات الدولة"مرفق الصرف الصحي" للإتلاف والتعدي وتهرب مالكي تلك العقارات من سداد مستحقات الدولة نظير الانتفاع بالخدمة، لافتاً إلى أنه يمكن للمخطر سواء من العاملين أو خارجها الإبلاغ اثناء الشروع أو البدء في تنفيذ وصلة الصرف الصحي والحصول على المكافأة من خلال الإتصال على الخط الساخن 175 من أى تليفون أرضى أو على تليفون غرفة الطوارئ على رقم 25743175، على أن تقوم الشركة فوراً بالتعامل مع حالة التعدى.