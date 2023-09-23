شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا ، بمقر مجلس الدولة بالدقي، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة ، الصادرة منذ أيام، وحدد يوم 24 سبتمبر الجاري، للانعقاد ولتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة علي مستوى كل المحافظات، وتغطي جميع الاختصاصات.

وتنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية العامة وهي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بالمحاكم الادارية العليا..