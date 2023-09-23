محافظ القاهرة: نتعاون مع وزارة البترول في تقديم حلول لجذب الاستثمار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أن المحافظة، تقدم بالتعاون مع وزارة البترول الحلول والمساعدات لجذب الاستثمار والمستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة في افتتاح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لـ شركة أدنوك الإماراتية، في مصر، والتي تقع في منطقة دجلة بحي المعادي، حيث قام بافتتاحها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق المُلا، بحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة.

وقال محافظ القاهرة إن مشروع محطة خدمة أدنوك للتوزيع التي تم افتتاحها اليوم يأتي ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المحطة تعد بداية لافتتاح العديد من محطات التموين متعددة الأغراض.

وأشار إلى أن القاهرة تشهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطورًا في مختلف المجالات مما يساعدها على أن تكون وجهة وهدفًا للمستثمرين، منوهاً إلى أن محطات الوقود متكاملة الخدمات تعد هدفًا لـ وزارة البترول لتحقيق التنوع فى إدارة الخدمات وتوفير الأمن والسلامة والاستدامة.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمحطة 50 مليون جنيه وتوفر 250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقدم الخدمات المتميزة التي تواكب متطلبات واحتياجات العملاء والمستهلكين من جميع أنواع الوقود سواء البنزين والسولار أو الغاز، وتشمل خدمة تموين السيارات بالبنزين 92 و95 والسولار، حيث تتميز المحطة بطاقة تموين كبيرة للسيارات تبلغ نحو 12 منفذ تموين للبنزين 92 ومثلها للبنزين 95، و8 منافذ لتموين السولار، علاوة على خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي.