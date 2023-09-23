شكرا لقرائتكم خبر عن 253.5 مليار جنيه زيادة بالمعاشات من 2014 حتى يونيو 2023.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه فى العام المالى 2013-2014 المنتهى فى 30 يونيو 2014 كان حجم المعاشات 86.5 مليار جنيه، لكن فى 30 يونيو 2023 تم صرف معاشات قدرها 340 مليار جنيه.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد أكد أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية ومن بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتباراً من أول أكتوبر القادم، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذى وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم 20/9/2023 وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب الذى سيبدأ دور الانعقاد القادم فى الأسبوع الأول فى شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهرى أكتوبر ونوفمبر.

وتبلغ تكلفة المنحة الاستثنائية 32 مليار جنيه سنوياً يستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش.