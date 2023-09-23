شكرا لقرائتكم خبر عن 36 للداخل و8 للخارج.. الهيئة الوطنية تعيد صياغة النماذج المستخدمة بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الأربعاء الماضى مراحل التحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة وما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية استعدادا لها.

وتضمنت هذه المراحل آليات التفاعل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية، وقواعد البيانات الانتخابية، وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات، ونماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية، والتواصل مع الهيئة الوطنية.

وشملت نماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية ضمن الاستعدادت اللازمة للخطة التي تم وضعها بانتخابات الرئاسة لعام 2024 الآتى:

1- تم عقد اجتماعات لاعداد نماذج الانتخابات الرئاسية حيث تم مراجعة كافة النماذج المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024 وإعادة الصياغة بما يتناسب مع الوضع الحالى وتجهيزها للطباعة والتى بلغت 36 للداخل و8 للخارج.

2- إعداد خطة تدريبية شاملة لكافة المشاركين بالعملية الانتخابية ممن سبق لم يسبق لهم المشاركة سواء لاعضاء الجهات القضائية أو موظفى الجهاز الادارى للدولة.

3- تم رفع كفاءة البرامج الخاصة باعضاء الجهات القضائية المشرفين على العملية وكذا الموظفين وأمناء اللجان.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت عن عقد مؤتمر صحفى عالمي برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في تمام الساعة الثانية والنصف 2.30 من ظهر بعد غد "الإثنين" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.