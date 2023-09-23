أخبار مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات تستعين بماسحات ضوئية لاستلام تأييدات مرشحى الرئاسة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تستعين بماسحات ضوئية لاستلام تأييدات مرشحى الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الأربعاء الماضى مراحل التحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية استعدادا لها.

 

وتضمنت هذه المراحل آليات التفاعل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية، وقواعد البيانات الانتخابية، وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات، ونماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية، والتواصل مع الهيئة الوطنية.

 

وتمثلت مرحلة التجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية وقواعد البيانات فى العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، الانتهاء من تلك الاستعدادات والتي تليق بأهمية الاستحقاق الدستوري والتي تضمنت:

 

1- توفير الحبر الفسفوري المستخدم وتم التعاقد مع كميات الخبر اللازمة وفقًا للمعايير الصحيحة.

 

2- رفع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية عالية القدرة والتي تستخدم في استلام التأييدات لكل طالب ترشح بواقع 80 ورقة للدقيقة للجهاز الواحد وتدريب الموظفين القائمين علي استخدامها.

 

3- فيما يخص مستلزمات الطباعة فقد تم التعاقد علي توفير مستلزمات طباعة أوراق الانتخابات لعام 2024.

 

4- تم الاستعداد لتلقي أوراق المرشحين للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات وتجهيز قاعة لاستقبال المرشحين.

 

5- تم تحديث قواعد بيانات الناخبين وبثها علي الموقع الرسمي للهيئة، وإتاحتها للاستعلام عنها.

 

6- الانتهاء من معاينة مقرات المراكز الانتخابية المقترحة من وزارة التربية والتعليم وفقًا للمواصفات الموضوعة من قبل الهيئة للتأكد من صلاحيتها، ووضع برامج إدارة قواعد بيانات المشرفين علي العملية الانتخابية.

 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن عقد مؤتمر صحفى عالمي برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في تمام الساعة الثانية والنصف 2.30 من ظهر بعد غد "الإثنين" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

 

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

 

26ae904c-85cd-46f2-a883-b41d11cc4305

 

 

62a019bb-6b59-4531-b413-41ecb5918ff7

 

 

94eaf550-acb5-43cf-a996-d92282391419

 

 

170d6c08-f6bb-4c16-a746-409378bd9215

 

 

330072ee-b6e8-41f7-b5ef-3eaa7f06113e

 

 

d5bbf69e-2e0d-4b71-b040-7f052edf799a

 

 

d9854101-05d6-4771-94a5-34c3e7230575

 

 

e874912e-876c-4e81-bbbd-b23df45e391e

 

 

fbf66a24-c5bd-4d77-b1f4-544ec64d3ebc

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements