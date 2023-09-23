شكرا لقرائتكم خبر عن مشيخة الطرق الصوفية تعلن تأييدها لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة مقبلة جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوى برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها وبحضور الدكتور على جمعة رئيس قطاع الدعوة والدكتور محمد محمود أبو هاشم رئيس القطاع الصوفى وبحضور السادة مشايخ الطرق الصوفية وقيادات العمل الصوفى بجمهورية مصر العربية صرح بذلك أحمد قنديل المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وذكر البيان أن الجمعية العمومية أعلنت تأبيدها لترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبيرا عن الجهود التى بذلها الرئيس خلال المرحلة السابقة وتقديرا وعرفانا للحفاظ على مقدرات البلاد ونشر الأمن والامان .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى أكد فى تصريح له منذ قليل عقب إنعقاد الجمعية أن إعلان الجمعية العمومية للمجلس الأعلى تأييدها لترشح الرئيس إنما هو عرفانا بالجميل لرجل أخلص فى مهمته.