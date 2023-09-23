"كسر الخزنة وبلغ الشرطة".. حبس شخص سرق مصنع يحرسه في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تباشر النيابة المختصة، التحقيقات حول اتهام خفير بسرقة المصنع محل عمله بالإشتراك مع سائق توك توك.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كانت نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة مبلغ مالى وجهازين التسجيل الخاصين بكاميرات المراقبة من داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية "كائن بدائرة القسم".

بسؤال المبلغ - مالك ورئيس مجلس إدارة المصنع وحارس المصنع قرر الأول باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى، حيث ورد له اتصال هاتفي من الثاني بقيام شخصان بالتعدي عليه وتقييده بالحبال داخل المصنع وتهديده بسلاح ناري وسرقة محتويات الخزينة، ولدى حضور المُبلغ وجد الثانى مُلقى بالطابق الثانى وبجواره حبل أيد الثانى ذات الأقوال.

ومع تضييق الخناق على الحارس اعترف بجريمته بمعاونة سائق، وتم ضبطهما وإحالتهما للنيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.