لماذا قررت الحكومة تأجيل تطبيق حظر تصدير البصل؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الحكومة، عن أسباب إرجاء تنفيذ قرار حظر تصدير البصل، الذي تم اتخاذه في اجتماعه يوم الأربعاء الماضى.

وأوضح المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، أنه تم إرجاء تنفيذ القرار وليس إلغاءه حتى مطلع أكتوبر وذلك للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقًا للمصدرين.

وذكر المركز أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023، وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

يذكر أن مصلحة الجمارك أعلنت في منشور رقم 18 لسنة 2023، بتاريخ الجمعة 22 سبتمبر أنه وفقا للتعليمات الواردة في هذا بشان وقف تصدير البصل، فقد تم ارجاء القرار الوزاري والمشار اليه بالوقائع المصرية.