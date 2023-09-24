شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تطوير شبكات التوزيع فى بنى سويف بتكلفة 2 مليار و300 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن محافظة بنى سويف التابعة لشكة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى ( 870.34 ) ألف مشترك، ومنذ يوليو 2014 تم تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء بالمحافظة، منها تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات إحلال وتجديد فى شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات 2 مليار 300 مليون جنيه منها مليار جنيه استثمارات مباشرة من الشركة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحافظة شهدت أعمال توسعية بإنشاء عدد (5) لوحة توزيع جهد متوسط وتنفيذ 177.3 كم خطوط هوائيه جهد متوسط وتنفيذ 139.5 كم كابلات جهد متوسط وتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 271.2 كم خطوط وكابلات جهد منخفض بالاضافه الى 140 محول جديد ، كما تم تنفيذ اعمال احلال وتجديد وذلك باحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 114.7 كم خطوط وكابلات جهد متوسط واحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 558 كم خطوط وكابلات جهد منخفض واحلال عدد (12) لوحة توزيع جهد متوسط بالاضافه الى تنفيذ سلسلة إحلال محولات شملت 665 محولا.