"تضامن النواب": الأوقاف تسير على خطى الرئيس في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، بحرص وزارة الأوقاف على تحسين أحوال العاملين بها علميًّا وماديًّا وفي ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وما بذله العاملون بالأوقاف في الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية والقوافل والأسابيع الدعوية.

ووصف "المير" قرار وزارة الأوقاف بصرف مبلغ وقدره 800 جنيه لكل من أدى دوره بكفاءة في هذه الأنشطة من العاملين بالديوان العام ومديريات الأوقاف الإقليمية وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة بمثابة دليل قاطع على تشجيع الوزارة لجميع العاملين بها على الاستمرار في أداء رسالتهم السامية بكل مهنية واحترافية مؤكدًا أن هذا النهج الرائع من وزارة الأوقاف يؤكد انها تسير على خطى ونهج الرئيس عبدالفتاح السيسى في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتوفير الموارد المالية قدر المستطاع للطبقات الكادحة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

ووجه البرلماني التحية للعالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أسلوبه وسياساته الناجحة في إدارة كل ما يتعلق من ملفات وقضايا داخل وزارة الأوقاف لعدة أسباب في مقدمتها تحقيق نجاحات مبهرة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في تطوير الاداء داخل الوزارة وادارتها باسلوب علمى واقتصادي رفيع المستوى ونجاح الوزارة فى تحقيق نجاحات ملموسة في ملف تجديد الخطاب الديني وتحويل المساجد المصرية لمراكز ثقافية وتعليمية رفيعة المستوى.

وقال المهندس حسن المير إن الدكتور محمد مختار جمعة هو أول وزير في تاريخ وزارة الأوقاف يحقق نجاحات كبيرة في كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتعظيم الموارد المالية لوزارة الأوقاف وعدم اعتمادها على الموارد المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك حسن ادارة مال الوقف ومضاعفة إيرادات وموارد هيئة الأوقاف عشرات المرات بعد سد منابع الفساد المالي والإداري داخل الهيئة وفي جميع المؤسسات والهيئات والشركات التابعة لوزارة الأوقاف.