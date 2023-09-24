في 4 خطوات.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

حددت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023 بالاسم فقط، ومعرفة قيمة الإستهلاك للفاتورة الشهرية بعد الدخول علي الرابط التالي من هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023 بالاسم فقط:-

1- يبدأ المشترك أولى الخطوات بالضغط على "قسم الخدمات".

2- بعدها يقوم بالضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

3- يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليتم التأكد منها، وهي:

الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك والرقم القومي و رقم العداد المكون من 10 أرقام.

4- وتكون آخر الخطوات بقيام المشترك بالضغط على «استعلام».

ويستعرض "مصراوى"أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد التي تطبق حتى أول شهر يناير 2024 لجميع المشتركين والمنازل:-

- الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليًا 48 قرشًا..

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًا 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًا 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًا 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليًا 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات، وسيكون سعرها كما حاليًا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشًا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام الشرائح.