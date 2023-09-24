شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى: وفرنا مواد غذائية وخياما وملابس وأحذية لمصابى درنة بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث لطفى غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصرى، عن تقديم العون للشعب الليبى فى مصابهم بعد إعصار دانيال قائلا:"وصلنا المساعدات لليبيا بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبى، ووضعنا استعدادنا للكارثة والتعامل مع الجثث والضحايا، بالتنسيق مع أجهزة الدولة ووزارة التضامن".

وأضاف لطفى غيث خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أنه تم توفير مواد غذائية وخيام لمن انهارت منازلهم، حفاظا على كرامة المواطن الليبى، كما وفرنا ملابس وأحذية لمصابى أهالى درنة، ونحن مع تواصل دائم معهم.

أوضح لطفى غيث، أن الوضع فى ليبيا كارثى وأكبر من قدرة أى أحد، وعنصر سيناريو الكارثة صعب، وبفضل الله القوات المسلحة المصرية لديها فرق إنقاذ مهرة تعمل على عودة الجثامين لأهلها.