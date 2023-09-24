شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستلام مدافن الجيزة بطريق الفيوم قطاع (ب) جبانة 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري، تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "13"، حيث البدء بالجبانة 13 فردي بلوكات 3،1.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن التسليم سوف يكون في تمام الساعة العاشرة صباحا بمدخل رقم (5) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد، على أن يحضر صاحب الشأن المستندات الآتية: صورة بطاقة رقم قومي سارية، وأصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك، وملف بلاستيك بكبسولة، وقفل لغلق المدفن).

وأوضحت المحافظة مواعيد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "13"، على النحو التالي:

-يوم الأحد الموافق 2023/9/24 سيتم تسليم الجبانة 13 فردي بلوكات 3،1.

-يوم الإثنين الموافق 2023/9/25 سيتم تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 4،2.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/9/27 سيتم تسليم الجبانة 13 فردي بلوكات 7،5.

-يوم الأحد الموافق 2023/10/1 سيتم تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 8،6، وتسليم الجبانة 13 فردي بلوكات 11،9.

-يوم الإثنين الموافق 2023/10/2 سيتم تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 12،10.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/10/4 سيتم تسليم الجبانة 13 فردي بلوكات 15،13.

-يوم الخميس الموافق 2023/10/5 سيتم تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 14،16.

-يوم الأحد الموافق 2023/10/8 سيتم تسليم جبانة 13 فردي بلوكات 19،17.

-الإثنين الموافق 2023/10/9 سيتم تسليم جبانة 13 زوجي بلوكات 18،20.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/10/11 سيتم تسليم جبانة 13 فردي بلوكات 23،21.

-يوم الخميس الموافق 2023/10/12 سيتم تسليم جبانة 13 زوجي بلوكات 24،22.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه سيتم تسليم جبانة 14 خلال الفترة من 2023/10/15 وحتى 2023/11/2، وذلك على النحو التالي:

يوم الأحد الموافق 2023/10/15 سيتم تسليم جبانة 14 فردي بلوكات 3،1، ويوم الإثنين الموافق 2023/10/16 سيتم تسليم جبانة 14 زوجي بلوكات 4،2، ويوم الأربعاء الموافق 2023/10/18 سيتم تسليم جبانة 14 فردي بلوكات 7،5، ويوم الخميس الموافق 2023/10/19 سيتم تسليم جبانة 14 زوجي بلوكات 8،6، ويوم الأحد الموافق 2023/10/22 سيتم تسليم جبانة 14 فردي بلوكات 11،9، ويوم الإثنين الموافق 2023/10/23 سيتم تسليم جبانة 14 زوجي بلوكات 12،10، ويوم الأربعاء الموافق 2023/10/25 سيتم تسليم جبانة رقم 14 فردي بلوكات 15،13، ويوم الخميس الموافق 2023/10/26 سيتم تسليم جبانة 14 زوجي بلوكات 16،14، ويوم الأحد الموافق 2023/10/29 سيتم تسليم جبانة 14 فردي بلوكات 19،17، ويوم الإثنين الموافق 2023/10/30 سيتم تسليم جبانة 14 زوجي بلوكات 20،18، ويوم الأربعاء 2023/11/1 سيتم تسليم جبانة 14 فردي بلوكات 23،21، ويوم الخميس الموافق 2023/11/2 سيتم تسليم الجبانة 14 زوجي بلوكات 24،22.