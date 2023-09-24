شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح اليوم مجمعى صوامع الغلال والخدمات التموينية بالعاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور على مصليحى وزير التموين، اليوم الأحد، لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية، بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان والمُقام بتكلفة 13 مليون جنيه، ومكون من مركز لخدمة المواطنين يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان والتى تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية وذلك لتقديم كافة الخدمات من السجل التجارى والعلامات التجارية وخدمات حماية المستهلك وكذلك خدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.

ضمن تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بقطاع التموين والتجارة الداخلية تضم مجمع للخدمات التموينية وعدد من صوامع لتخزين الغلال بتكلفة اجمالية مليار و108 ملايين و954 ألف جنيه.