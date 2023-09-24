شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات طبية بمعرض "أهلا مدارس" الرئيسي بمدينة نصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري رئيس الغرفة على توفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمعرض "أهلا مدارس" الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، كذلك توفير عيادة طبية داخل المعرض للكشف على الزوار مجانا.

وكان أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية قد أكد على أهمية دور منتسبي الغرفة فى ظل الفترة الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجاح المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسى الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من " الأدوات الكتابية، الملابس، الأحذية والمنتجات الجلدية ، المواد الغذائية ، الحاسب الآلى، خدمات البنوك "، وغيرها من كافة مستلزمات المدارس.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك وأيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية كان قد أفتتح معرض أهلا مدارس " الرئيسي " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر مساء الخميس الماضي.