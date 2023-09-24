شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات ضبط عصابات النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء العمرة؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات ضبط عصابات النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء العمرة. وأيد 85% من القراء تكثيف حملات ضبط عصابات النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء العمرة، بينما عارض 15% من القراء موضوع الاستطلاع.

الاستطلاع

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