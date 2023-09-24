شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع المحاصيل المناسبة لزراعة العروة النيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فصل الصيف فلكياً في مصر وبدأ فصل الخريف، حيث يختلف مناخ هذه الفترة عن الصيف، حيث ستنكسر حرارة ليله و يزيد فروق الحرارة بين النهار والليل و تزيد رطوبة نهاره و تبدأ السحب فى الظهور شمالا مع زيادة نقطة الندى و تكون الشبورة المائية بحرى.

وهذه الأجواء الآن مناسبة لزراعة العروة النيلية النيلية / الخريفية / الشتوية من محاصيل التى سنتعرف عليها فى التقرير التالى:

1- البطاطس.

2-الفاصوليا.

3- البسلة البدرية

4- الجزر .

5- البنجر .

6-الفروالة في بحري .

7-شتل الطماطم والفلفل والباذنجان

8-زراعة الخيار والكوسة .

9- الظروف مناسبة لدودة الحشد و دودة ورق القطن و دودة براعم الزيتون وظروف مناسبة أيضا لبعض الأمراض المحبة للرطوبة مثل البياض الزغبى على القرعيات والعنب والبياض الدقيقي على الطماطم والبامية والباذنجان والفلفل .