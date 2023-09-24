نشاط رياح وظهور للسحب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الفترة من يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 إلى الجمعة 29 من نفس الشهر.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت الهيئة حدوث شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية قد تكون كثيفه أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء.

وأضافت الأرصاد: هناك احتمالية وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنخفض نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يعمل على الإحساس بانخفاض الحرارة.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى مما يعمل على تلطيف الأجواء.

الطقس يومي الإثنين والثلاثاء..

تسود شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من جنوب سيناء.

الطقس يومي الأربعاء والخميس..

يسود نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الجمعة

يسود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.