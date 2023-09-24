شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: الجامعة الدولية تتضمن 18 برنامجا دوليا مع أرقى الجامعات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الاجتماع التنفيذى للانتهاء من التجهيزات الأكاديمية لجامعة القاهرة الدولية، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمد العطار مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لجامعة القاهرة الدولية، والدكتور هبة نوح مساعد رئيس جامعة القاهرة للشؤون الإدارية بجامعة القاهرة الدولية، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، ومديرى شؤون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى مستهل الاجتماع، إن جامعة القاهرة الدولية تعد حدثًا مهمًا للغاية لأن إنشاء فرع دولى للجامعة ووضع حجر الأساس عام 2018 كان تحقيقا لحلم قديم؛ وقد أعلنا عند وضع حجر الأساس أن جامعة القاهرة الدولية سوف تكون جامعة برامج، وكانت الفكرة جديدة فى ذلك التوقيت؛ وقد أخذتها جامعات أخرى وطبقتها حيث سارت بفكرة البرامج، مشيرا إلى أنه تم إنجاز جامعة القاهرة الدولية رغم الظروف والتحديات التى أدت لبطء العمل بالمشروع خلال جائحة كورونا وبسبب عقبات سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة الدولية تتضمن العديد من المشروعات التعليمية الأخرى، منها إنشاء قصر العينى الجديد، والذى بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط. وحيث أنها تجمع بين نظام البرامج والكليات، فقد بدأت إجراءات إنشاء ثلاث كليات جديدة، كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى وكلية الطاقة والطاقة المتجددة وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأكد الدكتور الخشت أن الجامعة الدولية لا تهدف أن تكون فرعًا أجنبيا لجامعة خارجية فى مصر، حتى لا تكون لها السيادة والنسبة الأكبر، وتسير بفكرة البرامج الدولية المشتركة مع الجامعات الأجنبية والبرامج المعتمدة دوليا، وتمثل خطوة كبيرة للدخول فى عصر جديد وفق مفهوم تخريج طالب دولى، فالبرامج التى تدرس بها برامج دراسية دولية ومحتواها معتمد دوليا، كما أنها أحد حلقات الرؤية التجديدية للجامعة التى تقوم على مفهوم سد الفجوة المعرفية وتخريج طلاب دوليين يتمتعون بنفس مستوى طلاب الجامعات العالمية المتقدمة، والشهادات الحاصلين عليها شهادات دولية يمكنهم العمل بها فى أى مكان بالعالم وتعطيهم فرصًا أكبر فى التوظيف على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى، وهى أول جامعة دولية لجامعة حكومية فى مصر يرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية وبالتالى فهو مختلف عن أفرع الجامعات الأجنبية. ويوجد بها منح مجانية جزئية وكاملة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الدراسة فى برامج جامعة القاهرة الدولية مثل الدراسة فى الجامعات الدولية المتقدمة، مشيرا إلى أن الدراسة بها سوف تبدأ مبدئيا بـ 18 برنامجًا دراسيًا دوليًا، وسوف ترتفع العام التالى إلى 40 برنامجًا بعد الانتهاء من التوقيع على مجموعة كبرى من الاتفاقيات مع الجامعات العالمية الكبرى والتى أوشكت على الانتهاء، حيث يتم العمل بقوة على إضافة المزيد من الدرجات العلمية المزدوجة مع العديد من الجامعات العالمية إلى جامعة القاهرة الدولية ومنها جامعات أمريكية وصينية وأوروبية وبريطانية.

جدير بالذكر أن البرامج الدراسية التى سوف يتم بدء الدراسة بها بجامعة القاهرة الدولية تضم 18 برنامجا دراسيا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة أو معتمدة دوليا بكل من المرحلة الجامعة الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا، ومنها برنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بالاشتراك مع جامعة شنغهاى جياو تونج بالصين، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية من خلال توفير منح للطلاب المتفوقين للدراسة باليابان، وبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبرنامج الطب البيطرى فى طب وجراحة الحيوانات الأليفة المعتمد، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم البيانات، وبرنامج الشبكات والأمن السيبرانى، والبرنامج المتكامل الدولى لطب الفم والأسنان، وبرامج بالشراكة مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير المهنى فى القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا، وبرنامج الماجستير المهنى فى ريادة الأعمال مع جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير فى اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير فى اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا، وبرنامج الماجستير فى علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا، وبرنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة ادنبره بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير فى زراعة الأسنان، بالإضافة إلى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا.