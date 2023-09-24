شكرا لقرائتكم خبر عن فرش الفصول وانتهاء أعمال الصيانة بالمدارس استعداداً للعام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المدارس على الانتهاء من أعمال الصيانة وفرش الفصول الدراسية استعدادا للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث قامت المدارس بفرش التخت فى الفصول وإنارة اللمبات وأيضا إصلاح صنابير المياه ودهان الحوائط والأسوار، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك حالة من الطوارئ داخل المدارس لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .