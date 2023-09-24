شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تطوير الطرق بالمحافظات من أهم المشروعات بمبادرة حياة كريمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح وزير النقل، خلال فيديو نشرته وزارة النقل، أن الوزارة نفذت المشروع القومي للطرق، وتم إنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم وازدواج 10 آلاف كم طرق أخرى، وتم الإنتهاء من تنفيذ 5800 كم، وجاري العمل في 1200 كم، حيث تم تخصيص 530 مليار جنيه للطرق والكباري.
وأكد أنه تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية ( 23.5 ألف كم ) وتم إنجاز 7800 كم وجاري العمل في 2200 كم، وهو ما يوفر من استهلاك المحروقات ويوفر الوقت ويحافظ على الممتلكات ويحافظ على البيئة ويقلل من التلوث.
ومن الطرق المنفذة، تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربي فى المسافة من القاهرة حتى ديروط بطول 282 كم وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم وازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200 كم.
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