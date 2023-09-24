شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تترأس الاختبار الأخير للجان المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إحدى لجان المرحلة الأخيرة للجان الخاصة باختبار المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من أعضاء الاكاديمية الوطنية للتدريب NTA، حيث تم اختبار عدد من المصريات من دول مختلفة من دول الخليج والدول الأوروبية.

وثمنت السفيرة سها جندي التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار برنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة، وما تقدمه الأكاديمية من برامج، مشيرة إلى أن برنامج المصريات بالخارج برنامج متميز يتخرج منه العديد من الشخصيات القيادية ويساهم في تبوأهن المناصب التنفيذية، وتؤهلهم بكافة القدرات القيادية، ويتسم بالحداثة وكذلك البعد الوطني.

وأشارت الوزيرة إلى أنها التقت عددا من خريجات البرنامج، وتحدثن عن تميز هذا البرنامج مشيدين بالحكومة المصرية لدعمها المصريين في الخارج، رغم عدم وجودهم في مصر، ودعم المرأة المصرية في أي مكان توجد به، مؤكدة أن البرنامج يعد انعكاسا واضحا لاهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية فى الداخل والخارج، ورسالة مهمة تؤكد أن المرأة المصرية بالخارج لها دور فاعل وجب الاستفادة منه ودمجه فى ضوء جهود الدولة في الجمهورية الجديدة.

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إنه يتم الترويج لبرنامج "تدريب المصريات بالخارج"، خلال لقائها بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتي تلتقي فيها سيادتها بالمصريين من مختلف دول العالم عبر الفيديو كونفرانس، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل المستدام مع المصريين بالخارج، والاستماع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، وكذلك التعريف بجهود الدولة المصرية لصالحهم، وستكون فرصة مهمة لدعوة السيدات المصريات المشاركات في هذه اللقاءات للمشاركة في برنامج "تدريب المصريات بالخارج"، مثمنة دور الأكاديمية ومديرها التنفيذي والتعاون المثمر والبَناء مع وزارة الهجرة.