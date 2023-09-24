شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار فى الأحوال الجوية وغطاء سحابى يحجب جزءا من أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى وجود غطاء سحابى يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 31 درجة مئوية، وجنوب سيناء 37 درجة مئوية، شمال الصعيد 36 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد اليوم انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.