وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "جنة" وأعمال التطوير بمدينة دمياط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، موقف تنفيذ مشروع إسكان "جنة"، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، وما تم تنفيذه من أعمال، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالعمارات 99% وأعمال تنسيق الموقع بلغت 90٪، كما تابع الوزير ما يتم من خدمات وأعمال تطوير بالمدينة، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات، للعمل على حل أي مشكلة إن وجدت.

وتفقدت مجموعة عمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، مشروع "جنة"، حيث يتم تنفيذ 59 عمارة بالمجاورة 33 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز بالعمارات 99٪ وأعمال تنسيق الموقع بلغت 90٪، ويتم تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات.

واستقبل رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المهندس محمد خلف الله، مجموعة العمل ضمن مجموعات العمل المكلفة بالمرور على المشروعات القومية بالمدن الجديدة، بهدف تبادل الخبرات والمتابعة الدورية للمشروعات وتذليل أي عقبات، وصقل مهارات وإمكانات معاوني رؤساء الأجهزة وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومعاون الوزير والمشرف على مكتبه الدكتور وليد عباس .

وبدأت الزيارة، باستعراض تقديمي عن مدينة دمياط الجديدة وما تم إنجازه بكافة القطاعات وأعمال التطوير الجارية وموقف استغلال الأراضي الشاغرة طبقاً لخطة الاستثمار والتنمية بالمدينة.

كما تفقد معاونو رؤساء الأجهزة مشروع شاطىء "قادرون" لذوي الهمم والذي يعد أول شاطىء متكامل الخدمات، تم تنفيذه طبقاً للتوجيهات الرئاسية بدمج أصحاب الهمم وممارسة الحياة بالصورة التي تليق بهم، وتفقدوا عدداً من المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وفي ذات السياق، استقبل رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مسئولي أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة أعمال المرافق بالمدينة والتي شملت محطة مياه الشرب والتي تعمل بطاقة 2000 لتر/ثانية وأعمال التطوير الجارية بالمرحلة الأولى ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 50 ألف م٣/ يوم و25 محطة رفع بأحياء المدينة.

وأوضح خلف الله أن الزيارة تأتي للوقوف على القدرات التشغيلية والاستيعابية للمحطات وخطوط الطرد والاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء والتكيف مع التغيرات المناخية، ومراجعة مصادر التيار الكهربائي والمصادر البديلة واستمرار شركات التشغيل والصيانة بالالتزام التام بمعدلات تنفيذ الأعمال، للحفاظ على مرافق المدينة.