قُتل وسُرقت مركبته.. كشف ملابسات العثور على جثة سائق بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

كشف أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثة سائق مركبة "توك توك" بالقليوبية، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك") بدائرة المركز.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل وعامل "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بعقدهما العزم على الاستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهاً عن قائدها، وفي سبيل ذلك قاما باستيقاف المجني عليه بدعوى توصيلهما، ولدى وصولهم لمحل العثور أشهر كل منهما سلاح ناري "فرد محلي" كان بحوزته تجاه المجني عليه، وقاما بتهديده وطلبا منه ترك مركبة "التوك توك" فقاومهما فأطلق أحدهما عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالهرب، وأرشدا المتهمان عن السلاحين المستخدمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.