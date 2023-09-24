بحوزته كيلو هيدرو.. سقوط تاجر مخدرات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية)، بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام – فرد محلي - طلقة من ذات العيار - مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزي ومتجري المواد المخدرة.