بزعم إنهاء التراخيص.. ضبط سيدة نصبت على أصحاب الأكشاك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سيدة بالقاهرة، لقيامها بالنصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك، وتحصيل مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بتردد إحدى السيدات على الأكشاك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة، وتقاضى مبالغ مالية من أحد أصحاب الأكشاك عقب إيهامه بقدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وتبين أنها (محكوم عليها في عدة قضايا بالحبس 8 سنوات – مقيمة بدائرة القسم) وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.