تأجيل دعوى استبعاد حسام المندوة من انتخابات الزمالك لجلسة 1 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإدار بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور التي يطالب فيها باستبعاد حسام المندوة المرشح على مقعد أمين الصندوق من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك لجلسة 1 أكتوبر.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين.

كان مجلس الدولة قرر تأجيل الدعاوى التي تطالب باستبعاد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس النادي وفاروق جعفر لجلسة أول أكتوبر المقبل.

كانت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، أعلنت غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات المقرر انعقاده في أكتوبر المقبل.