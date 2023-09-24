حساب وعدهن بالعمل "موديل".. لغز شبكة "ابتزاز المراهقات جنسيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تواصل النيابة المختصة التحقيقات مع شاب يدير نشاطا ابتزازيا بحق الفتيات والنساء عبر حسابين على تطبيق "فيسبوك".

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عاطلا عن العمل وله سوابق جنائية، وضبطته الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، وبحوزته جهاز حاسب آلي وهاتف محمول وهارد ديسك محمول.

وتبين من المضبوطات وجود آثار ودلائل على إدارة المتهم للحسابين، إذ ينتحل من خلالهما شخصيتين وهميتين ويستقطب الفتيات والسيدات بإيهامهن بتوفير فرص عمل موديل - عارضات أزياء - وبعد استدراج الفتيات، يتحصل المتهم منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن ثم يستخدمها لتهديد الفتيات وابتزازهن

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم يحرض الفتيات على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب، كما كان يحصل على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات".

ونجحت الأجهزة الأمنية في حل لغز وجود شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت وابتزازهن جنسيا، بعد أن تم ضبط المتهم.