شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن بدء البث المباشر للمواد الدراسية على موقعها 1 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء البث المباشر للمواد الدراسية المختلفة للعام 2023/2024، ابتداء من يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، وذلك للصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثالث الثانوي، من خلال منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، موضحة أنه لأول مرة سيتم استخدام أدوات الذكاء الإصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز في المحتوي المقدم من خلال منصة البث المباشر.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار حزمة الاجراءات التي وجه بها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي، أعلنت الوزارة عن إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى 2024/2023، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضحت الوزارة أن هذه المواد التعليمية والتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

ولتحميل المواد التعليمية والتدريبية يمكن الدخول عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/elearningenterypage/