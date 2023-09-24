شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
رئيس الوزراء يلتقى أعضاء غرفة الصناعات المعدنية ويبحث زيادة الإنتاج والتصدير
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أعضاء غرفة الصناعات المعدنية بهدف الاستماع لرؤاهم بشأن تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، مُشددةً على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، مُوضحةً أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، غدا الإثنين، في مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.
أعلنت الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) عن اختيار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الأفريقي، بحضور 90 ممثلا من 11 دولة أفريقية خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري.
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة انتهاء أعمال الصيانة بالمدارس وتجهيز وفرش الفصول استعداداً للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث أكدت الوزارة على ضرورة جاهزية المدارس وانتهاء أعمال الصيانة وتسكين الطلاب المحولين من مدارس لأخرى إضافة إلى تجهيز جداول المتابعة واستقبال الطلاب وأيضا جداول الحصص الدراسية فى جميع المواد مع توفير معلمين لسد العجز فى التخصصات المطلوبة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز