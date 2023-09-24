شكرا لقرائتكم خبر عن جراح ومتمرد.. الجامعة الأمريكية تصدر كتابا عن حياة مجدي يعقوب وأعماله الرائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة إصدار السيرة الذاتية للدكتور مجدي يعقوب باللغة لإنجليزية تحت عنوان "جراح ومتمرد: حياة مجدي يعقوب وأعماله الرائدة". في هذه السيرة الذاتية الأولي من نوعها والمصرح بها، وثق الصحفيان البريطانيان، سايمون بيرسون وفيونا جورمان، حياة الدكتور مجدي يعقوب منذ سنواته الأولى في مصر، ومرورًا بالنجاح الباهر الذي حققه في جامعة القاهرة، وصولًا إلى مسيرته المتميزة والطويلة في بريطانيا، حتى تنصيبه فارسًا عام 1992، ومنحه أعلى وسام تمنحه ملكة بريطانيا عام 2014، وهو وسام الاستحقاق.

وقال كتاب السيرة الذاتية، أحدث يعقوب ثورة في علاج أمراض القلب الخلقية لدى الأطفال منذ أربعين عامًا من خلال الابتكار والتفاني في مواجهة التحديات، وأجرى يعقوب عام 1982 أول عملية زرع قلب ورئتين في المملكة المتحدة في مستشفى هيرفيلد، وما زال يتمتع العديد من مرضاه من الرجال والنساء بصحة جيدة وازدهارا بعد أكثر من خمسة وثلاثين عامًا منذ أن منحهم أملًا جديدًا في الحياة.

تحتوى هذه السيرة الذاتية على قصص مفعمة بالحيوية وحكايات من وراء الكواليس تقص التحديات والانتصارات التي واجهتها هذه الأسطورة الحية. علق المؤلفان، بيرسون وجورمان، على عملية كتابة السيرة الذاتية ليعقوب الذي روى قصته على مدار 25 ساعة في 17 مقابلة معهم، قائلين: "انتهى بنا الأمر إلى قضاء الكثير من الوقت مع "البروف،" كما يُطلق على يعقوب من المقربين له." وأضافا أنهما أجريا أيضًا ما يزيد عن 40 مقابلة إضافية مع المرضى والزملاء والأعضاء الرئيسيين في فريقه والأصدقاء والعائلات التي ساعدها. "لقد كان شرفًا كبيرًا أن نسمع هذه القصص وأن تتاح لنا الفرصة للتعرف بشكل مباشر على تأثير يعقوب على حياة الناس وعلى حياة أطفالهم."

صرحت ڤيرلا دي لات، المدير التنفيذي لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة قائلة: "نحن فخورون للغاية بنشر هذا الكتاب الذي يعد شهادة على قوة التصميم البشري والتأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه فرد واحد على المجتمع." وتضيف نادية النقيب، مديرة التحرير التي أشرفت على مشروع الكتاب إن قصة حياة مجدي يعقوب الاستثنائية هي قصة تستحق أن تُروى وتضئ جوانب مهمة ومثيرة من عالم البحث العلمي. "فهي مصدر للإلهام والأمل للقراء من جميع الخلفيات."

تعتبر قصة الدكتور يعقوب قصة مثابرة وإصرار، ولم تكن هذه النجاحات سهلة المنال خصوصًا انه كان غريبا عن المجتمع البريطاني ولكنه نجح رغم كل الصعوبات، فقد اصطدم أحيانًا بالمؤسسة الطبية في لندن، وأثارت تقنياته الطبية المبتكرة الجدل في المجتمعات الطبية.

السيرة الذاتية لمجدي يعقوب "جراح ومتمرد" متوافرة للشراء في مصر عبر مكتبة بيع الكتب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبجميع المكتبات الكبرى في أنحاء الجمهورية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة: aucpress.com

تعد دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الرائدة في مجال نشر الكتب الأكاديمية باللغة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط ويمتد تاريخها الغني لأكثر من 60 عاماً التزمت فيها بنشر كتب عالية الجودة تستكشف الثقافات والتاريخ والأفكار المتنوعة في المنطقة وتقوم بنشر حوالي 50 كتابًا جديدًا سنويًا ولديها أكثر من 800 عمل مطبوع وموزع حول العالم.

عن المؤلفين:

سيمون بيرسون وفيونا جورمان هما فريق مكون من زوج وزوجة من الكتاب والمحررين البريطانيين الذين عملوا في صحيفة التايمز في لندن لأكثر من ثلاثين عامًا. بيرسون هو محرر تنفيذي سابق في صحيفة التايمز، ومؤلف لثلاثة كتب، بما في ذلك السيرة الذاتية الأكثر مبيعًا "The Great Escaper". تكتب فيونا عن موضوعات متعددة بما في ذلك الصحة العقلية، ويساهم سايمون في الكتابة بصفحة الوفيات في صحيفة التايمز. يعيش المؤلفان في لندن.

ماري آرتشر كتبت مقدمة الكتاب وهي عالمة بريطانية متخصصة في تحويل الطاقة الشمسية. تم منحها عام 2012 لقب "سيدة قائدة للإمبراطورية البريطانية" لخدماتها العديدة في مجال الصحة الوطنية.