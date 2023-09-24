شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمي تعلن عن منح الزيارات القصيرة للباحثين المصريين والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الأكاديمية تتيح فرصة للباحثين المصريين للاستفادة من الخبرات الدولية، بهدف تمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك، والتدريب في المعامل الأجنبية، والحصول على فرص للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى، والمساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.
كما أوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي اليوم، أنه يجب علي المهتمين الاطلاع علي شروط التقدم وكافة الامتيازات المقدمة من خلال المنحة وملء الاستمارة من خلال الرابط http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/fellowship-program/?lang=ar.
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