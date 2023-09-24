شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمي تعلن عن منح الزيارات القصيرة للباحثين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لمنح بحثية كاملة للعلماء المصريين ضمن "برنامج منح الزيارات القصيرة للبحوث التطبيقية"، وهذا الإعلان موجهة للباحثين الشباب العاملين بالجامعة أو المراكز البحثية أو في مراكز البحث والتطوير والحاصلين على درجة علمية بحد أدنى ماجستير، وهو برنامج الزيارات القصيرة ومدته ثلاثة أشهر.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الأكاديمية تتيح فرصة للباحثين المصريين للاستفادة من الخبرات الدولية، بهدف تمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك، والتدريب في المعامل الأجنبية، والحصول على فرص للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى، والمساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.

كما أوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي اليوم، أنه يجب علي المهتمين الاطلاع علي شروط التقدم وكافة الامتيازات المقدمة من خلال المنحة وملء الاستمارة من خلال الرابط http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/fellowship-program/?lang=ar.